«Нетс» и «Кавальерс» проведут матч регулярного чемпионата НБА в Париже

Париж примет матч регулярного чемпионата НБА между « » и « ». Встреча пройдет на «Аккор Арене» вместимостью более 20 тысяч зрителей в четверг, 11 января 2024 года.

Для «Бруклина» это будет уже второй матч в столице Франции. В 2008 году «Нетс» провели в Париже один из предсезонных матчей.

«Кавальерс» проведут свой первый матч в Европе.

«Мы очень рады возможности принять участие в матче НБА в Париже и вывести «Нетс» на международную арену. Наши игроки и тренеры получат большую пользу от погружения в богатую культуру Парижа», – заявил генеральный менеджер «Бруклина» .

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