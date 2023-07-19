«Нетс» и «Кавальерс» проведут матч регулярного чемпионата НБА в Париже
Париж примет матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклином» и «Кливлендом». Встреча пройдет на «Аккор Арене» вместимостью более 20 тысяч зрителей в четверг, 11 января 2024 года.
Для «Бруклина» это будет уже второй матч в столице Франции. В 2008 году «Нетс» провели в Париже один из предсезонных матчей.
«Кавальерс» проведут свой первый матч в Европе.
«Мы очень рады возможности принять участие в матче НБА в Париже и вывести «Нетс» на международную арену. Наши игроки и тренеры получат большую пользу от погружения в богатую культуру Парижа», – заявил генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс.
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