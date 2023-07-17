Дариус Бэйзли официально стал игроком «Бруклина»

Теги переходы Бруклин НБА Дариус Бэйзли Баскетбол

Форвард Дариус Бэйзли (23 года, 206 см) подписал контракт с «Бруклином», сообщает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, соглашение рассчитано на один сезон.

Первые три сезона карьеры Бэйзли провел в «Оклахоме». В прошлом году его обменяли в «Финикс» на Дарио Шарича и пик второго раунда драфта-2029.

Карьерные показатели Бэйзли: 9,1 очка и 5,3 подбора.

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