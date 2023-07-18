«Минск» продлил контракт с Ростиславом Вергуном на один год

« » объявил о продлении контракта с главным тренером . Новое соглашение рассчитано на год.

Для 41‑летнего белорусского специалиста следующий сезон станет шестым на посту главного тренера «Минска».

«Продолжаем сотрудничество с Ростиславом Николаевичем Вергуном. Думаю, что наше решение очевидно с учетом того, что мы понимаем, с какими сложными условиями в прошлом сезоне нам пришлось столкнуться. Но мы также видим динамику роста спортивного мастерства именно белорусской части нашей команды. Это было доказано в тех поединках, в которых наши парни играли за национальную сборную Беларуси, и мы видим, что имеем очень хороших и перспективных баскетболистов, с которыми еще необходимо работать.

Что касается дальнейшей работы: плотно этим занимаемся и в ближайшее время планируем активно показывать тех, кто будет с нами в следующем году. В Единой Лиге ВТБ нам необходима новая качественная команда, и мы в этом направлении работаем”, – заявил председатель клуба Юрий Шакола.

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