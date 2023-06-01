Илона Корстин: «От ухода иностранных клубов Единая лига ВТБ не стала менее интересной»
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что после ухода ряда иностранных клубов турнир не стал менее интересным.
«Вы сами прекрасно знаете ситуацию. Мы живем в современных реалиях. Сейчас мы больше направлены внутрь и на развитие российских баскетболистов. Надо как раз использовать это время, когда мы не выступаем в еврокубках, для становления отечественных клубов и отечественных игроков.
К тому же в составе участников лиги есть «Минск» и «Астана». Это два клуба, которые давным‑давно в лиге. Мы никого не выгоняем. Иностранные клубы ушли по определенным причинам. Но от этого ухода, опять же, Единая лига не стала менее интересной», — сказала Корстин.
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