«Буду рад помочь следующему поколению». Пол Джордж готов стать наставником Брэндона Миллера

Звездный форвард « » в разговоре с новичком «Шарлотт» в своем подкасте заявил, что готов стать наставником для молодого форварда.

«Используй меня, используй меня столько, сколько захочешь. Используй меня как источник, бро. Для этого я здесь и нахожусь. Я хочу помочь тебе на каждом этапе, если понадобится.

Сделай этот путь более гладким и легким для себя.

На данном этапе моей карьеры я буду рад стать наставником. Буду рад помочь следующему поколению», – признался Джордж.

Ранее Миллер заявил, что считает Джорджа величайшим игроком в истории лиги.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю