«Буду рад помочь следующему поколению». Пол Джордж готов стать наставником Брэндона Миллера

Теги Шарлотт Клипперс НБА Пол Джордж Брэндон Миллер Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в разговоре с новичком «Шарлотт» Брэндоном Миллером в своем подкасте заявил, что готов стать наставником для молодого форварда.

«Используй меня, используй меня столько, сколько захочешь. Используй меня как источник, бро. Для этого я здесь и нахожусь. Я хочу помочь тебе на каждом этапе, если понадобится.

Сделай этот путь более гладким и легким для себя.

На данном этапе моей карьеры я буду рад стать наставником. Буду рад помочь следующему поколению», – признался Джордж.

Ранее Миллер заявил, что считает Джорджа величайшим игроком в истории лиги.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

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2 комментария

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LilAnswer
Интересный подкаст получился. Миллер адекватный парень, хорошее впечатление о нем сложилось.
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Stranfio
ПиДжи шикарный игрок и свой чувак, ведь Миллер если и правда начнет развиваться по модели ПиДжи, в целом через пару лет может вырасти, вот только в Шарлотт получится ли?
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