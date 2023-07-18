«Буду рад помочь следующему поколению». Пол Джордж готов стать наставником Брэндона Миллера
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в разговоре с новичком «Шарлотт» Брэндоном Миллером в своем подкасте заявил, что готов стать наставником для молодого форварда.
«Используй меня, используй меня столько, сколько захочешь. Используй меня как источник, бро. Для этого я здесь и нахожусь. Я хочу помочь тебе на каждом этапе, если понадобится.
Сделай этот путь более гладким и легким для себя.
На данном этапе моей карьеры я буду рад стать наставником. Буду рад помочь следующему поколению», – признался Джордж.
Ранее Миллер заявил, что считает Джорджа величайшим игроком в истории лиги.
Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю
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