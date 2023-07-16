ЧМ-2023. Девушки (U19). США встретится с Германией, Франция – с Испанией и другие матчи

Теги результаты молодежная сборная Испании жен молодежная сборная Италии жен молодежная сборная Германии жен молодежная сборная Франции жен молодежная сборная Литвы жен молодежная сборная Чехии жен молодежная сборная Мали жен молодежная сборная Египта жен молодежная сборная США жен молодежная сборная Канады жен молодежная сборная Австралии жен молодежный ЧМ-2023 U19 молодежный ЧМ-2023 U19 жен Баскетбол

В воскресенье, 16 июля, в Испании продолжился чемпионат мира среди девушек до 19 лет.

США встретится с Германией, Франция – с Испанией.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Мадрид, Испания

Группа A

Франция – Испания

16 июля. 21.15

Австралия – Аргентина

16 июля. 21.45

Положение команд: Франция – 1-0, Испания – 1-0, Австралия – 0-1, Аргентина – 0-1.

Группа B

Китайский Тайбэй – Мали

16 июля. 18.45

США – Германия

16 июля. 19.15

Положение команд: США – 1-0, Германия – 1-0, Китайский Тайбэй – 0-1, Мали – 0-1.

Группа C

Бразилия – Япония

16 июля. 15.15

Италия – Литва

16 июля. 15.45

Положение команд: Литва – 1-0, Япония – 1-0, Италия – 0-0, Бразилия – 0-1.

Группа D

Чехия – Канада

16 июля. 13.15

Китай – Египет

16 июля. 12.45

Положение команд: Чехия – 1-0, Канада – 1-0, Китай – 0-1, Египет – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий