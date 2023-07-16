ЧМ-2023. Девушки (U19). США встретится с Германией, Франция – с Испанией и другие матчи
В воскресенье, 16 июля, в Испании продолжился чемпионат мира среди девушек до 19 лет.
США встретится с Германией, Франция – с Испанией.
Чемпионат мира
Девушки (U19)
Мадрид, Испания
Группа A
Франция – Испания
16 июля. 21.15
Австралия – Аргентина
16 июля. 21.45
Положение команд: Франция – 1-0, Испания – 1-0, Австралия – 0-1, Аргентина – 0-1.
Группа B
Китайский Тайбэй – Мали
16 июля. 18.45
США – Германия
16 июля. 19.15
Положение команд: США – 1-0, Германия – 1-0, Китайский Тайбэй – 0-1, Мали – 0-1.
Группа C
Бразилия – Япония
16 июля. 15.15
Италия – Литва
16 июля. 15.45
Положение команд: Литва – 1-0, Япония – 1-0, Италия – 0-0, Бразилия – 0-1.
Группа D
Чехия – Канада
16 июля. 13.15
Китай – Египет
16 июля. 12.45
Положение команд: Чехия – 1-0, Канада – 1-0, Китай – 0-1, Египет – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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