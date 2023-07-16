ЧМ-2023. Девушки (U19). США встретится с Германией, Франция – с Испанией и другие матчи

В воскресенье, 16 июля, в Испании продолжился чемпионат мира среди девушек до 19 лет.

США встретится с Германией, Франция – с Испанией.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Мадрид, Испания

Группа A

Франция – Испания

16 июля. 21.15

Австралия – Аргентина

16 июля. 21.45

Положение команд: Франция – 1-0, Испания – 1-0, Австралия – 0-1, Аргентина – 0-1.

Группа B

Китайский Тайбэй – Мали

16 июля. 18.45

США – Германия

16 июля. 19.15

Положение команд: США – 1-0, Германия – 1-0, Китайский Тайбэй – 0-1, Мали – 0-1.

Группа C

Бразилия – Япония

16 июля. 15.15

Италия – Литва

16 июля. 15.45

Положение команд: Литва – 1-0, Япония – 1-0, Италия – 0-0, Бразилия – 0-1.

Группа D

Чехия – Канада

16 июля. 13.15

Китай – Египет

16 июля. 12.45

Положение команд: Чехия – 1-0, Канада – 1-0, Китай – 0-1, Египет – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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