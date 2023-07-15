ЧМ-2023. Девушки (U18). США сыграют с Мали, Австралия встретится с Испанией и другие матчи
В субботу, 15 июля, в Испании стартует чемпионат мира среди девушек до 19 лет.
США сыграют с Мали, Австралия встретится с Испанией.
Чемпионат мира
Девушки (U19)
Мадрид, Испания
Группа A
Испания – Австралия
15 июля. 21.15
Аргентина – Франция
15 июля. 21.45
Положение команд: Аргентина – 0-0, Испания – 0-0, Австралия – 0-0, Франция – 0-0.
Группа B
Германия – Китайский Тайбэй
15 июля. 18.45
Мали – США
15 июля. 19.15
Положение команд: Мали – 0-0, Германия – 0-0, Китайский Тайбэй – 0-0, США – 0-0.
Группа C
Япония – Италия
15 июля. 12.45
Литва – Бразилия
15 июля. 13.15
Положение команд: Япония – 0-0, Литва – 0-0, Бразилия – 0-0, Италия – 0-0.
Группа D
Египет – Чехия
15 июля. 15.15
Канада – Китай
15 июля. 15.45
Положение команд: Египет – 0-0, Канада – 0-0, Китай – 0-0, Чехия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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