ЧМ-2023. Девушки (U18). США сыграют с Мали, Австралия встретится с Испанией и другие матчи

В субботу, 15 июля, в Испании стартует чемпионат мира среди девушек до 19 лет.

США сыграют с Мали, Австралия встретится с Испанией.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Мадрид, Испания

Группа A

Испания – Австралия

15 июля. 21.15

Аргентина – Франция

15 июля. 21.45

Положение команд: Аргентина – 0-0, Испания – 0-0, Австралия – 0-0, Франция – 0-0.

Группа B

Германия – Китайский Тайбэй

15 июля. 18.45

Мали – США

15 июля. 19.15

Положение команд: Мали – 0-0, Германия – 0-0, Китайский Тайбэй – 0-0, США – 0-0.

Группа C

Япония – Италия

15 июля. 12.45

Литва – Бразилия

15 июля. 13.15

Положение команд: Япония – 0-0, Литва – 0-0, Бразилия – 0-0, Италия – 0-0.

Группа D

Египет – Чехия

15 июля. 15.15

Канада – Китай

15 июля. 15.45

Положение команд: Египет – 0-0, Канада – 0-0, Китай – 0-0, Чехия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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