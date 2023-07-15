ЧЕ-2023. Юноши (U20). 1/2 финала. Греция сразится с Францией, Бельгия – с Израилем

Теги результаты молодежная сборная Франции молодежная сборная Израиля молодежная сборная Греции молодежная сборная Бельгии молодежный ЧЕ-2023 Баскетбол

В субботу, 15 июля, на греческом Крите состоятся матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Бельгия сразится с Израилем, Греция – с Францией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Крит, Греция

Плей-офф

1/2 финала

Бельгия – Израиль

15 июля. 18.30

Греция – Франция

15 июля. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dbraver
Вперёд, Израиль!
это было бы эпично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий