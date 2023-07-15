ЧЕ-2023. Юноши (U20). 1/2 финала. Греция сразится с Францией, Бельгия – с Израилем

В субботу, 15 июля, на греческом Крите состоятся матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Бельгия сразится с Израилем, Греция – с Францией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Крит, Греция

Плей-офф

1/2 финала

Бельгия – Израиль

15 июля. 18.30

Греция – Франция

15 июля. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать