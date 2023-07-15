ЧЕ-2023. Юноши (U20). 1/2 финала. Греция сразится с Францией, Бельгия – с Израилем
В субботу, 15 июля, на греческом Крите состоятся матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Бельгия сразится с Израилем, Греция – с Францией.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Крит, Греция
Плей-офф
1/2 финала
Бельгия – Израиль
15 июля. 18.30
Греция – Франция
15 июля. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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