Фрэнк Камински подпишет однолетний контракт с «Атлантой»

Свободный агент (29 лет, 213 см) договорился о подписании однолетнего контракта с «Атлантой», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока.

Центровой полностью восстановился после операции на правом колене, из-за которой он досрочно завершил сезон-2021/22.

Камински выступал за с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел всего 9 матчей, набирая в среднем 10,6 очка, 4,6 подбора и 1,4 передачи за 20 минут.

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