Обозреватель «Торонто» про Маркиза Науэлла: «Рэпторс» не испытывали такого восторга от незадрафтованного игрока со времен Ванвлита»

« » может заключить соглашение с разыгрывающим Маркизом Науэллом (23 года, 173 см).

«Летняя лига прошла неровно, но если говорить о Науэлле с людьми из руководства «Рэпторс», то они не испытывали такого восторга от незадрафтованного игрока со времен Ванвлита.

Некоторые очевидные сходства (путь в /рост), но, как и у на этом этапе карьеры, его чувство игры намного превосходит его возраст», – пишет обозреватель «Рэпторс» Джош Люэнберг.

Науэлл принял участие в четырех матчах Летней лиги. Разыгрывающий набирает в среднем 12 очков и 6,8 передачи при 34% реализации с игры и 33,3% из-за дуги.

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