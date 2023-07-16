Обозреватель «Торонто» про Маркиза Науэлла: «Рэпторс» не испытывали такого восторга от незадрафтованного игрока со времен Ванвлита»
«Торонто» может заключить соглашение с разыгрывающим Маркизом Науэллом (23 года, 173 см).
«Летняя лига прошла неровно, но если говорить о Науэлле с людьми из руководства «Рэпторс», то они не испытывали такого восторга от незадрафтованного игрока со времен Ванвлита.
Некоторые очевидные сходства (путь в НБА/рост), но, как и у Ванвлита на этом этапе карьеры, его чувство игры намного превосходит его возраст», – пишет обозреватель «Рэпторс» Джош Люэнберг.
Науэлл принял участие в четырех матчах Летней лиги. Разыгрывающий набирает в среднем 12 очков и 6,8 передачи при 34% реализации с игры и 33,3% из-за дуги.
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