Обозреватель «Торонто» про Маркиза Науэлла: «Рэпторс» не испытывали такого восторга от незадрафтованного игрока со времен Ванвлита»

Теги возможные переходы Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

«Торонто» может заключить соглашение с разыгрывающим Маркизом Науэллом (23 года, 173 см).

«Летняя лига прошла неровно, но если говорить о Науэлле с людьми из руководства «Рэпторс», то они не испытывали такого восторга от незадрафтованного игрока со времен Ванвлита.

Некоторые очевидные сходства (путь в НБА/рост), но, как и у Ванвлита на этом этапе карьеры, его чувство игры намного превосходит его возраст», – пишет обозреватель «Рэпторс» Джош Люэнберг.

Науэлл принял участие в четырех матчах Летней лиги. Разыгрывающий набирает в среднем 12 очков и 6,8 передачи при 34% реализации с игры и 33,3% из-за дуги.

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1 комментарий

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Stranfio
Он маленький, юркий и с неплохой 3-х и классным видением площадки, до сих пор помню как он в мартовском безумии затащил концовку. А то что он отдал в одном матче 19 передач и поставил новый рекорд. Так что думаю пару лет и начнет пылить.
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