Леброн Джеймс сменит игровой номер на «23»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА игровая форма Баскетбол

В следующем сезоне форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вернется к 23-му номеру, информируют официальные сети клуба.

«Таково решение Леброна. Он решил так сделать из уважения к Биллу Расселлу», – сообщил ESPN агент игрока Рич Пол.

НБА вывела из обращения номер Билла Расселла по всей лиге в прошлом августе, после смерти легендарного центрового.

Джеймс выступал под 23-м номером в «Лейкерс» с 2019 по 2022 год. Прошлым летом он сменил его на 6-й номер и не мог отказаться от него перед началом сезона, так как лига не смогла бы подготовить достаточно маек для распространения.

Майки Джеймса продавались лучше всех в NBAStore.com во второй половине сезона-22/23.

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2 комментария

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Дмитрий Сологубов
Хорошо что не на 333...
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slow focus
а как же уважение к Джордану из-за которого он менял 23 номер на 6))) трудно быть Леброном...
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