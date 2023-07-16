Леброн Джеймс сменит игровой номер на «23»

В следующем сезоне форвард «Лейкерс» вернется к 23-му номеру, информируют официальные сети клуба.

«Таково решение Леброна. Он решил так сделать из уважения к Биллу Расселлу», – сообщил ESPN агент игрока Рич Пол.

вывела из обращения номер Билла Расселла по всей лиге в прошлом августе, после смерти легендарного центрового.

Джеймс выступал под 23-м номером в « » с 2019 по 2022 год. Прошлым летом он сменил его на 6-й номер и не мог отказаться от него перед началом сезона, так как лига не смогла бы подготовить достаточно маек для распространения.

Майки Джеймса продавались лучше всех в NBAStore.com во второй половине сезона-22/23.