Пол Рид: «Рад, что «Сиксерс» смогли повторить предложение «Юты»

Теги Филадельфия НБА Юта Пол Рид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Пол Рид признался, что подписал предложение «Юты», но не хотел в нее переходить.

«Рад, что «Сиксерс» смогли повторить предложение. «Юта» – не та команда, которую я себе представлял, но бизнес есть бизнес.

Цель этого межсезонья — продолжать развиваться и становиться лучше. Знаю, что в этом сезоне у меня будет возможность играть на позиции четвертого номера. Особенно под руководством Ника Нерса. Работаю над растягиванием обороны, проходами из угла и так далее.

24-летний Рид подписал предложение «Юты» на 3 года и 23 миллиона долларов. «Сиксерс» воспользовались правом повторить предложение и сохранить ограниченно свободного агента.

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