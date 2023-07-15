Кобе Браун набрал 35 очков и сделал 8 подборов в победном матче против «Сиксерс»

Новичок « » Кобе Браун отметился 35 очками и 8 подборами в победном матче Летней лиги в Лас-Вегасе против «Филадельфии» (102:91).

23-летний свингмен реализовал 13 из 19 с игры, 7 из 10 из-за дуги и 2 из 2 с линии штрафных. Также на его счету 4 перехвата, 3 подбора и 2 блок-шота за 33 минуты игрового времени.

Браун был выбран «Клипперс» под 30-м номером драфта-2023.

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