Кобе Браун набрал 35 очков и сделал 8 подборов в победном матче против «Сиксерс»

Теги Клипперс Филадельфия НБА видео Летняя лига НБА Баскетбол

Новичок «Клипперс» Кобе Браун отметился 35 очками и 8 подборами в победном матче Летней лиги в Лас-Вегасе против «Филадельфии» (102:91).

23-летний свингмен реализовал 13 из 19 с игры, 7 из 10 из-за дуги и 2 из 2 с линии штрафных. Также на его счету 4 перехвата, 3 подбора и 2 блок-шота за 33 минуты игрового времени.

Браун был выбран «Клипперс» под 30-м номером драфта-2023.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
Показалось...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Садковский Ян
Хоть и выбран под 30-номером, но созвучие имени и фамилии и город старта карьеры, заставляет невольно сравнивать с "Черной Мамбой", хотя антропометрические данные у Брауна помощнее, да и позиция может ещё поменяться. Этот драфт был хорош на имена, посмотрим как проявят себя новички в регулярке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Kemlo
Показалось...
Пить надо меньше в пятницу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий