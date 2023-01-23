Звезда женской НБА Сабрина Ионеску объявила о помолвке с игроком НФЛ

Звезда женской НБА Сабрина Ионеску из « » объявила о помолвке с игроком НФЛ Хрониссом Грасу, который представляет «Райдерс».

Грасу приготовил сюрприз для Ионеску, сделав предложение в специально украшенном месте.

Сабрина была выбрана под 1-м номером на драфте WNBA 2020 года.

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