Звезда женской НБА Сабрина Ионеску объявила о помолвке с игроком НФЛ

Теги светская хроника женская НБА фото НФЛ Нью-Йорк жен Лас-Вегас Сабрина Ионеску Баскетбол

Звезда женской НБА Сабрина Ионеску из «Нью-Йорка» объявила о помолвке с игроком НФЛ Хрониссом Грасу, который представляет «Райдерс».

Грасу приготовил сюрприз для Ионеску, сделав предложение в специально украшенном месте.

Сабрина была выбрана под 1-м номером на драфте WNBA 2020 года.

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Соцсети Сабрины Ионеску

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6 комментариев

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Лейтенант Гофмиллер
Райдерс? Наездники что ли? Я думал, команда называется Рейдерс.
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fedorbazaykin
Что позволяют себе эти гетеросеки😂
+7
-1
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STB
Ответ Sergio19882007
он черный или освещение такое?
Белый, он такой же этнический румын, как и она
+1
-1
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Sergio19882007
он черный или освещение такое?
0
-2
-2
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zippa
Женщина помолвлена с мужчиной! Срочно в номер! Игрок1 и Игрок2.
+19
-2
+17
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xQcoW
«Звезда» ахахах
0
-8
-8
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