Звезда женской НБА Сабрина Ионеску объявила о помолвке с игроком НФЛ
Звезда женской НБА Сабрина Ионеску из «Нью-Йорка» объявила о помолвке с игроком НФЛ Хрониссом Грасу, который представляет «Райдерс».
Грасу приготовил сюрприз для Ионеску, сделав предложение в специально украшенном месте.
Сабрина была выбрана под 1-м номером на драфте WNBA 2020 года.
В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго
Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты
Соцсети Сабрины Ионеску
6 комментариев