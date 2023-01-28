«Милан» объявил о переходе Шабазза Напьера

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«Милан» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Шабаззом Напьером (31 год, 185 см). Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

«По мере приближения решающей части сезона мы решили пригласить игрока с высокой мотивацией и отличными навыками, который поможет нам сразу, а затем и в течение всего сезона», – прокомментировал сделку генеральный менеджер итальянского клуба Христос Ставропулос.

В нынешнем сезоне экс-игрок НБА и санкт-петербургского «Зенита» провел 15 матчей в G-лиге, набирая в среднем 15,7 очка, 4,6 передачи и 1,7 перехвата.

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