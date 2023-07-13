Крис Пол надеется стать игроком стартовой пятерки «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Сэма Эмика, разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол рассчитывает получить роль игрока стартовой пятерки.

«Когда во время пресс-конференции в Вегасе Крис Пол отверг идею о том, что в этом сезоне он будет выходить со скамейки запасных за «Уорриорз», можно с уверенностью предположить, он точно знал, что делает.

Независимо от того, что будет дальше, совершенно ясно, что Пол сохраняет надежду на то, что он будет выходить в стартовой пятерке вместе со Стефом Карри и Клэем Томпсоном», – пишет Эмик.

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7 комментариев

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Bazarjoque
Понятное дело что хочет.
Но важнее было бы поберечь себя на плей-офф, а в регулярке на 15-20 минут выходить и заигрывать 2-ю пятерку.
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Марсель Объелся
Было бы замечательно
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Михаил Евдокимов
Ну хз, если честно. Даже, если Пол будет физически готов играть в старте, то нужно ли ему это? Разве ему самому не надоело травмироваться в самые важные моменты?
Успокойся, прими свои урезанные минуты и подойди в ПО в своей лучшей форме на сколько это возможно, конечно.
+2
0
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Roman Boroveev
А была новость: Крис Пол надеется отыграть сезон без травм?
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Djoyin
Тогда в старте у команды будет сразу три друга Леброна: Дреймонд, Клей и Крис.
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obanze
Ответ Михаил Евдокимов
Ну хз, если честно. Даже, если Пол будет физически готов играть в старте, то нужно ли ему это? Разве ему самому не надоело травмироваться в самые важные моменты? Успокойся, прими свои урезанные минуты и подойди в ПО в своей лучшей форме на сколько это возможно, конечно.
Он последний раз играл пару месяцев назад, с чего он будет не готов физически?)
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Михаил Евдокимов
Ответ obanze
Он последний раз играл пару месяцев назад, с чего он будет не готов физически?)
в 38 лет можно быть физически не готовым играть в старте, а значит 30+ минут даже после целого межсезонья. Леброн тут уникум.
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