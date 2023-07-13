Крис Пол надеется стать игроком стартовой пятерки «Уорриорз»
По словам журналиста The Athletic Сэма Эмика, разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол рассчитывает получить роль игрока стартовой пятерки.
«Когда во время пресс-конференции в Вегасе Крис Пол отверг идею о том, что в этом сезоне он будет выходить со скамейки запасных за «Уорриорз», можно с уверенностью предположить, он точно знал, что делает.
Независимо от того, что будет дальше, совершенно ясно, что Пол сохраняет надежду на то, что он будет выходить в стартовой пятерке вместе со Стефом Карри и Клэем Томпсоном», – пишет Эмик.
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Но важнее было бы поберечь себя на плей-офф, а в регулярке на 15-20 минут выходить и заигрывать 2-ю пятерку.
Успокойся, прими свои урезанные минуты и подойди в ПО в своей лучшей форме на сколько это возможно, конечно.