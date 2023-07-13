Крис Пол надеется стать игроком стартовой пятерки «Уорриорз»

По словам журналиста The Athletic Сэма Эмика, разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол рассчитывает получить роль игрока стартовой пятерки.

«Когда во время пресс-конференции в Вегасе Крис Пол отверг идею о том, что в этом сезоне он будет выходить со скамейки запасных за «Уорриорз», можно с уверенностью предположить, он точно знал, что делает.

Независимо от того, что будет дальше, совершенно ясно, что Пол сохраняет надежду на то, что он будет выходить в стартовой пятерке вместе со Стефом Карри и Клэем Томпсоном», – пишет Эмик.

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