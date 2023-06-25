Владельцы «Атланты» приказали фронт-офису выйти из налога на роскошь

Теги Атланта НБА Лэндри Филдс Деджонте Мюррэй Оньека Оконгву Саддик Бей Баскетбол

Владельцы «Атланты» дали фронт-офису указание выйти из налога на роскошь в предстоящем сезоне.

«Хоукс» входят на рынок свободных агентов с 5,5 млн долларов выше установленной планки в 165 млн долларов.

По окончании сезона-2023/24 контракт закончится у разыгрывающего Деджонте Мюррэя, форварды Оньека Оконгву и Саддик Бей станут ограниченно свободными агентами.

34-летний Лэндри Филдс стал новым генеральным менеджером команды прошлым летом.

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6 комментариев

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noke
Ответ Has
Мюррей - атакующий защитник. В Майами эта позиция закрыта. Интересней было бы возвращение Мюррея в Сан-Антонио в 24 году.
Мюррей - ПГ. У него в САС было 9 ассистов за игру в регулярке.
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noke
Вот за кем надо Майами охотиться. Мюррей. Только, опять таки, непонятно как.
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Stephan Carrypenko
А вот если Мюррей обратно в САС... вместе с Вембо
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Wero
все ещё Хит нужен креативный скорер, а Мюррей человек системный, он бы хорошо подошёл, спору нет, но вот критически не изменил бы ситуацию, именно поэтому условный Дэйм им интереснее, хоть и сильно дороже и труднее его получить
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