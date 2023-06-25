Владельцы «Атланты» приказали фронт-офису выйти из налога на роскошь

Владельцы «Атланты» дали фронт-офису указание выйти из налога на роскошь в предстоящем сезоне.

«Хоукс» входят на рынок свободных агентов с 5,5 млн долларов выше установленной планки в 165 млн долларов.

По окончании сезона-2023/24 контракт закончится у разыгрывающего , форварды и станут ограниченно свободными агентами.

34-летний стал новым генеральным менеджером команды прошлым летом.

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