Дрю и Лорен Холидэй стали обладателями награды за гуманитарную помощь в области спорта имени Мохаммеда Али

Теги Мохаммед Али Милуоки НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Дрю и Лорен Холидэй стали обладателями награды за гуманитарную помощь в области спорта имени Мохаммеда Али от ESPY.

Через свой фонд JLH Social Impact Fund звездный защитник «Милуоки» и его жена, покинувшая женскую сборную США по футболу после чемпионата мира 2015 года, выделили более 3 млн долларов в виде грантов более чем 150 темнокожим и латинским представителям малого бизнеса и некоммерческих организаций в Милуоки, Лос-Анджелесе, Индианаполисе и Новом Орлеане.

Как заявляют Холидэй, фонд изначально создавался для предприятий, «непропорционально пострадавших от продолжающейся пандемии ковид».

В том сезоне Холидей выделил 5,3 млн долларов на создание организации. Разыгрывающий трижды за последние четыре года стал обладателем награды «Лучший одноклубник».

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