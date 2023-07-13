Огнен Ярамаз продолжит карьеру в «Партизане»

« » заключил двухлетнее соглашение с разыгрывающим Огненом Ярамазом (27 лет, 192 см).

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последние два сезона Ярамаз выступал за мюнхенскую «Баварию».

В 25 матчах прошедшего сезона защитник набирал в среднем 6,4 очка, 1,5 передачи и 1,2 подбора.

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