Огнен Ярамаз продолжит карьеру в «Партизане»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Адриатическая лига Бавария Огнен Ярамаз Баскетбол

«Партизан» заключил двухлетнее соглашение с разыгрывающим Огненом Ярамазом (27 лет, 192 см).

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последние два сезона Ярамаз выступал за мюнхенскую «Баварию».

В 25 матчах прошедшего сезона Евролиги защитник набирал в среднем 6,4 очка, 1,5 передачи и 1,2 подбора.

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