Огнен Ярамаз продолжит карьеру в «Партизане»
«Партизан» заключил двухлетнее соглашение с разыгрывающим Огненом Ярамазом (27 лет, 192 см).
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последние два сезона Ярамаз выступал за мюнхенскую «Баварию».
В 25 матчах прошедшего сезона Евролиги защитник набирал в среднем 6,4 очка, 1,5 передачи и 1,2 подбора.
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