Президент «Партизана»: «Андреа Тринкьери забрал самого важного игрока нашей команды в «Баварию», когда мы боролись за выживание»

Президент Остоя Михайлович раскритиковал действия бывшего главного тренера команды , который сейчас возглавляет «Баварию».

«Он забрал Огнена Ярамаза в «Баварию», когда у игрока был действующий контракт с клубом. Я думаю, что все его слова про любовь к «Партизану» – это ложь. Он забрал самого важного игрока нашей команды, когда мы боролись за выживание. Мы переживали самый трудный момент, наверное, с момента основания клуба, и он воспользовался этим. Во время эпидемии коронавируса клуб подписал долгосрочные контракты со всеми игроками по просьбе тренера, и даже у тренера был гарантированный контракт.

Когда правительство решило, что все игры будут закрытыми, мы предложили всем игрокам временное снижение зарплаты на 10-20 процентов. А затем, если бы мы получили место в Евролиге, игроки получили бы премию в размере 30% от их первоначальной зарплаты. Тренер пожал мне руку и сказал, что это правильное решение. Тогда я подумал, что мы договорились. Конечно, это был просто хитрый ход, чтобы спустя некоторое время уйти в другую команду, – заявил Михайлович.

Тринкьери и «Партизан» расстались в июле 2020 года, когда 52-летний итальянский специалист возглавил «Баварию». Позже Тринкьери требовал от сербского клуба возмещения зарплаты по расторгнутому контракту.

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