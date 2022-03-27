Президент «Партизана»: «Андреа Тринкьери забрал самого важного игрока нашей команды в «Баварию», когда мы боролись за выживание»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Бавария Андреа Тринкьери Огнен Ярамаз Баскетбол

Президент «Партизана» Остоя Михайлович раскритиковал действия бывшего главного тренера команды Андреа Тринкьери, который сейчас возглавляет «Баварию».

«Он забрал Огнена Ярамаза в «Баварию», когда у игрока был действующий контракт с клубом. Я думаю, что все его слова про любовь к «Партизану» – это ложь. Он забрал самого важного игрока нашей команды, когда мы боролись за выживание. Мы переживали самый трудный момент, наверное, с момента основания клуба, и он воспользовался этим. Во время эпидемии коронавируса клуб подписал долгосрочные контракты со всеми игроками по просьбе тренера, и даже у тренера был гарантированный контракт.

Когда правительство решило, что все игры будут закрытыми, мы предложили всем игрокам временное снижение зарплаты на 10-20 процентов. А затем, если бы мы получили место в Евролиге, игроки получили бы премию в размере 30% от их первоначальной зарплаты. Тренер пожал мне руку и сказал, что это правильное решение. Тогда я подумал, что мы договорились. Конечно, это был просто хитрый ход, чтобы спустя некоторое время уйти в другую команду, – заявил Михайлович.

Тринкьери и «Партизан» расстались в июле 2020 года, когда 52-летний итальянский специалист возглавил «Баварию». Позже Тринкьери требовал от сербского клуба возмещения зарплаты по расторгнутому контракту.

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