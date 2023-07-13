Джетт Ховард набрал 22 очка в матче Летней лиги против «Нью-Йорка»

11-й номер драфта Джетт Ховард стал самым результативным игроком встречи с « » (80:82 OT).

Защитник « » записал в актив 22 очка, перехват и блок-шот.

За 34 минуты игрового времени Ховард реализовал 8 из 17 с игры, а также 2 из 3 бросков с линии штрафных.

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