Джетт Ховард набрал 22 очка в матче Летней лиги против «Нью-Йорка»

Теги Нью-Йорк Орландо НБА видео Летняя лига НБА Джетт Ховард Баскетбол

11-й номер драфта Джетт Ховард стал самым результативным игроком встречи с «Нью-Йорком» (80:82 OT).

Защитник «Орландо» записал в актив 22 очка, перехват и блок-шот.

За 34 минуты игрового времени Ховард реализовал 8 из 17 с игры, а также 2 из 3 бросков с линии штрафных.

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