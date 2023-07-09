Энтони Блэк набрал 17 очков и 5 передач в матче Летней лиги НБА с «Детройтом»

Теги Орландо НБА видео Летняя лига НБА Энтони Блэк Баскетбол

Атакующий защитник «Орландо» и шестой номер драфта-2023 Энтони Блэк дебютировал за команду в Летней лиге НБА.

Блэк записал на свой счет 17 очков, 5 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 7 потерь.

За 27:40 на паркете 19-летний защитник реализовал 7 из 10 с игры и 2 из 3 с линии.

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1 комментарий

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Forza
Блэк скрытый гем этого драфта, мне кажется. С Банкеро будут зажигать. Я бы поставил на то, что по окончании сезона он будет котироваться в ТОП3 новичков драфта.
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