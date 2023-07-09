Энтони Блэк набрал 17 очков и 5 передач в матче Летней лиги НБА с «Детройтом»

Атакующий защитник « » и шестой номер драфта-2023 Энтони Блэк дебютировал за команду в Летней лиге .

Блэк записал на свой счет 17 очков, 5 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 7 потерь.

За 27:40 на паркете 19-летний защитник реализовал 7 из 10 с игры и 2 из 3 с линии.

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