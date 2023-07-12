ЧЕ-2023. Юноши (U20). 1/8 финала. Литва сыграет со Словенией, Сербия сразится с Италией и другие матчи

В среду, 12 июля, на греческом Крите состоятся матчи 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Литва сыграет со Словенией, Сербия сразится с Италией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Крит, Греция

Плей-офф

1/8 финала

Германия – Хорватия

12 июля. 13.30

Литва – Словения

12 июля. 13.30

Бельгия – Эстония

12 июля. 16.00

Испания – Израиль

12 июля. 16.00

Греция – Исландия

12 июля. 18.30

Сербия – Италия

12 июля. 18.30

Турция – Черногория

12 июля. 21.00

Франция – Польша

12 июля. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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