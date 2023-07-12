ЧЕ-2023. Юноши (U20). 1/8 финала. Литва сыграет со Словенией, Сербия сразится с Италией и другие матчи
В среду, 12 июля, на греческом Крите состоятся матчи 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Литва сыграет со Словенией, Сербия сразится с Италией.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Крит, Греция
Плей-офф
1/8 финала
Германия – Хорватия
12 июля. 13.30
Литва – Словения
12 июля. 13.30
Бельгия – Эстония
12 июля. 16.00
Испания – Израиль
12 июля. 16.00
Греция – Исландия
12 июля. 18.30
Сербия – Италия
12 июля. 18.30
Турция – Черногория
12 июля. 21.00
Франция – Польша
12 июля. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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