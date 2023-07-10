ЧЕ-2023. Юноши (U20). Германия – Словения, Турция сыграет с Италией и другие матчи
В понедельник, 10 июля, на греческом Крите пройдут заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
В третий игровой день Германия встретится со Словенией, Турция сыграет с Италией.
Юноши (U20)
Крит, Греция
Групповой этап
Группа A
ТУРЦИЯ – Италия
10 июля. 16:00
Бельгия – ИЗРАИЛЬ
10 июля. 21:00
Положение команд: Италия – 1-1, Бельгия – 1-1, Израиль – 1-1, Турция – 1-1.
Группа B
Черногория – Сербия
10 июля. 16:00
ЭСТОНИЯ – Испания
10 июля. 21:00
Положение команд: Испания – 2-0, Сербия – 1-1, Эстония – 1-1, Черногория – 0-2.
Группа C
Польша – ЛИТВА
10 июля. 13:30
ХОРВАТИЯ – Греция
10 июля. 18:30
Положение команд: Литва – 2-0, Хорватия – 1-1, Греция – 1-1, Польша – 0-2.
Группа D
Германия – Словения
10 июля. 13:30
ИСЛАНДИЯ – Франция
10 июля. 18:30
Положение команд: Франция – 2-0, Германия – 1-1, Исландия – 1-1, Словения – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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