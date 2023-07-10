ЧЕ-2023. Юноши (U20). Германия – Словения, Турция сыграет с Италией и другие матчи

В понедельник, 10 июля, на греческом Крите пройдут заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

В третий игровой день Германия встретится со Словенией, Турция сыграет с Италией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Крит, Греция

Групповой этап

Группа A

ТУРЦИЯ – Италия

10 июля. 16:00

Бельгия – ИЗРАИЛЬ

10 июля. 21:00

Положение команд: Италия – 1-1, Бельгия – 1-1, Израиль – 1-1, Турция – 1-1.

Группа B

Черногория – Сербия

10 июля. 16:00

ЭСТОНИЯ – Испания

10 июля. 21:00

Положение команд: Испания – 2-0, Сербия – 1-1, Эстония – 1-1, Черногория – 0-2.

Группа C

Польша – ЛИТВА

10 июля. 13:30

ХОРВАТИЯ – Греция

10 июля. 18:30

Положение команд: Литва – 2-0, Хорватия – 1-1, Греция – 1-1, Польша – 0-2.

Группа D

Германия – Словения

10 июля. 13:30

ИСЛАНДИЯ – Франция

10 июля. 18:30

Положение команд: Франция – 2-0, Германия – 1-1, Исландия – 1-1, Словения – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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