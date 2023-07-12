НБА изменит правила с сезона-23/24 – флопы будут наказывать штрафным броском
Совет управляющих НБА одобрил два изменения в правилах на сезон-2023/24, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Теперь симуляции по ходу матчей будут наказываться штрафным броском.
Кроме того, если в случае пересмотра спорного эпизода по просьбе тренера судьи признают свою неправоту, его команда может повторить подобный запрос. Ранее у каждого тренера было право только на один «челлендж» во время матча.
И в дополнение - "Тайм аут на просмотр второго спорного эпизода расходуется вне зависимости от результата просмотра (не возвращается)".
"Кроме того, если в случае пересмотра ПЕРВОГО спорного эпизода по просьбе тренера судьи признают свою неправоту, его команда может повторить подобный запрос. Ранее у каждого тренера было право только на один «челлендж» во время матча."
То есть максимум 2 челленджа на команду.
При этом есть примечание -
во время первого «челленджа» - если судьи признали неправоту то тайм аут возвращается. Во время второго - тайм аут тратится вне зависимости от результата просмотра повтора.