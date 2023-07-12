НБА изменит правила с сезона-23/24 – флопы будут наказывать штрафным броском

Теги НБА судьи Баскетбол

Совет управляющих НБА одобрил два изменения в правилах на сезон-2023/24, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Теперь симуляции по ходу матчей будут наказываться штрафным броском.

Кроме того, если в случае пересмотра спорного эпизода по просьбе тренера судьи признают свою неправоту, его команда может повторить  подобный запрос. Ранее у каждого тренера было право только на один «челлендж» во время матча.

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11 комментариев

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Александр Лукашов
Ответ 4eLOVE4iK
Оба правила хорошие и правильные! Лижбы это не сильно растягивало время трансляции!
Лижбы — это соревнование в комментах между лебронсексуалами и джорданфилами, когда кто-нибудь высказывается насчёт гоата?
+8
-2
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Daishi
Лейкерс можно начинать танковать..))
+4
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Алексей Ильин
Крах школы флопа Т___Т
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ExplodingSun
Ответ Алексей Ильин
Крах школы флопа Т___Т
не, крах будет , только если за флопы начнут давать технари.
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Лиллард унижатель!
Делаем ставки какой рекорд будет по челлендажам для одной команды. Думаю максимам 3 раза подряд за матч выиграют и 4 если возьмут, то сольют.
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starina1
Еще больше по времени будут длиться матчи. Минут на 10 точно.
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vufer
Пожалуйста уточните формулировку: "Кроме того, если в случае пересмотра ПЕРВОГО спорного эпизода по просьбе тренера судьи признают свою неправоту, его команда может повторить подобный запрос. Ранее у каждого тренера было право только на один «челлендж» во время матча."

И в дополнение - "Тайм аут на просмотр второго спорного эпизода расходуется вне зависимости от результата просмотра (не возвращается)".
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4eLOVE4iK
Ответ Александр Лукашов
Лижбы — это соревнование в комментах между лебронсексуалами и джорданфилами, когда кто-нибудь высказывается насчёт гоата?
а что, прикольно, даже не буду исправлять, пусть так и будет))))))
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vufer
Ответ Лиллард унижатель!
Делаем ставки какой рекорд будет по челлендажам для одной команды. Думаю максимам 3 раза подряд за матч выиграют и 4 если возьмут, то сольют.
нет смысла делать ставки. В тексте лёгкая ошибка перевода - на самом деле новое правил звучит так:
"Кроме того, если в случае пересмотра ПЕРВОГО спорного эпизода по просьбе тренера судьи признают свою неправоту, его команда может повторить подобный запрос. Ранее у каждого тренера было право только на один «челлендж» во время матча."
То есть максимум 2 челленджа на команду.

При этом есть примечание -
во время первого «челленджа» - если судьи признали неправоту то тайм аут возвращается. Во время второго - тайм аут тратится вне зависимости от результата просмотра повтора.
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