НБА изменит правила с сезона-23/24 – флопы будут наказывать штрафным броском

Совет управляющих одобрил два изменения в правилах на сезон-2023/24, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Теперь симуляции по ходу матчей будут наказываться штрафным броском.

Кроме того, если в случае пересмотра спорного эпизода по просьбе тренера судьи признают свою неправоту, его команда может повторить подобный запрос. Ранее у каждого тренера было право только на один «челлендж» во время матча.