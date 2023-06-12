Два судьи Евролиги получили приглашение обслуживать матчи Летней лиги НБА

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА судьи Летняя лига НБА Баскетбол

Судьи Евролиги литовец Гитис Вилюс и француз Мехди Дифаллах получат опыт работы в НБА в межсезонье.

По информации BasketNews, оба арбитра получили приглашение судить Летнюю лигу НБА 2023 года.

Вилюс в третий раз будет работать в Летней лиге: до этого он судил в 2017 и 2022 годах.

Летняя лига 2023 года пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе.

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