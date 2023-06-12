Два судьи Евролиги получили приглашение обслуживать матчи Летней лиги НБА

Судьи Евролиги литовец Гитис Вилюс и француз Мехди Дифаллах получат опыт работы в в межсезонье.

По информации BasketNews, оба арбитра получили приглашение судить Летнюю лигу НБА 2023 года.

Вилюс в третий раз будет работать в Летней лиге: до этого он судил в 2017 и 2022 годах.

лига 2023 года пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим