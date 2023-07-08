Кайри Ирвингу по новому 3-летнему контракту гарантированы 120 млн долларов

Звездный разыгрывающий Карий Ирвинг заключил с « » новый трехлетний контракт на 126 миллионов долларов с опцией игрока на третий год.

По информации журналиста ESPN Бобби Маркса, по новому контракту игроку гарантированы 120 миллионов. Остальные 6 миллионов он может получить в виде премиальных, которые зависят от количества проведенных матчей и результатов команды.

Ирвинг имел право на пятилетний контракт на 272 млн долларов. Игрок согласился на трехлетний контракт ниже максимального, что позволило команде использовать полное исключение среднего уровня.

Защитник стал игроком «Мавс» после обмена в феврале. «Даллас» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на 11-й строчке. Показатели Ирвинга: 20 матчей, 27 очков, 6 передач и 5 подборов в среднем за игру.

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