Тайрелл Нельсон перешел в «Уралмаш»

Теги переходы Адриатическая лига Сплит Единая лига ВТБ Уралмаш Тайрелл Нельсон Баскетбол

Центровой Тайрелл Нельсон (28 лет, 205 см) станет игроком «Уралмаша», передает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один год.

Прошедший сезон центровой провел в хорватском «Сплите».

В 26 матчах Адриатической лиги Нельсон набирал в среднем 14 очков и 4,9 подбора за игру.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Анализ финала НБА через типы владений

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий