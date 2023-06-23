Тайрелл Нельсон перешел в «Уралмаш»

Центровой Тайрелл Нельсон (28 лет, 205 см) станет игроком « », передает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один год.

Прошедший сезон центровой провел в хорватском « ».

В 26 матчах лиги Нельсон набирал в среднем 14 очков и 4,9 подбора за игру.

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