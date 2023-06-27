«Уралмаш» заинтересован в подписании Джоша Перкинса

« » проявляет интерес к разыгрывающему Джошу Перкинсу (27 лет, 195 см).

Прошлый сезон американец заканчивал в чемпионате Турции. В составе «Петким Спор» Перкинс набирал 11,4 очка, 5,6 передачи и 3,2 подбора.

Джош уже три года выступает в Европе, сменив за это время пять чемпионатов.

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