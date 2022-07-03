Энтони Гилл подписал новый двухлетний контракт с «Вашингтоном»

Бывший тяжелый форвард «Химок» (29 лет, 201 см) подписал новый двухлетний контракт с на минимальных условиях. Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.

Гилл провел за «Вашингтон» два сезона. В минувшем сезоне он набирал 4,1 очка и 1,9 подбора.

Американец не был выбран на драфте НБА-2016 и провел большую часть карьеры за границей, в частности в подмосковных «Химках» (2017-2020).

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов