Д’Анджело Расселл отказался от пункта о запрете на обмен

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл стал первым игроком НБА, который при подписании нового контракта отказался от пункта, который дает право заблокировать любой обмен.

Как сообщает журналист Кит Смит, это новое правило в новом коллективном соглашении. У игроков, которые получили право на запрет обмена из-за потери прав Берда при обмене, есть возможность отказаться от этого пункта при подписании нового контракта, а не только во время обмена.

Расселл заключил с « » новый двухлетний контракт с опцией на второй год. Игроку гарантированы 36 миллионов долларов. За каждый сезон он может получить дополнительные 700 000 долларов в качестве премиальных.

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