Д’Анджело Расселл отказался от пункта о запрете на обмен
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл стал первым игроком НБА, который при подписании нового контракта отказался от пункта, который дает право заблокировать любой обмен.
Как сообщает журналист Кит Смит, это новое правило в новом коллективном соглашении. У игроков, которые получили право на запрет обмена из-за потери прав Берда при обмене, есть возможность отказаться от этого пункта при подписании нового контракта, а не только во время обмена.
Расселл заключил с «Лейкерс» новый двухлетний контракт с опцией на второй год. Игроку гарантированы 36 миллионов долларов. За каждый сезон он может получить дополнительные 700 000 долларов в качестве премиальных.
3 комментария