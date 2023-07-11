Д’Анджело Расселл отказался от пункта о запрете на обмен

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл стал первым игроком НБА, который при подписании нового контракта отказался от пункта, который дает право заблокировать любой обмен.

Как сообщает журналист Кит Смит, это новое правило в новом коллективном соглашении. У игроков, которые получили право на запрет обмена из-за потери прав Берда при обмене, есть возможность отказаться от этого пункта при подписании нового контракта, а не только во время обмена.

Расселл заключил с «Лейкерс» новый двухлетний контракт с опцией на второй год. Игроку гарантированы 36 миллионов долларов. За каждый сезон он может получить дополнительные 700 000 долларов в качестве премиальных.

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3 комментария

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Максим Макеев
видимо сразу сказали товарищу пойдешь на «обменное мясо»)
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гермес 1989
Пелинка прям молодец. До двадцатки, да еще и без запрета)
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Stranfio
Мне нравится ДиЛо, но то как он теряется в плове, блин это же чистая психология, в регулярке же играл хорошо, а вот в плове уже сдувается. Очень обидно.
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