Деннис Смит о переходе в «Нетс»: «Мне было сказано, что я являюсь приоритетным подписанием»

Свободный агент (25 лет, 188 см) договорился о контракте на один год с « ».

Смит поделился, что «Нетс» рассказали ему о своих намерениях заранее.

«Мне было сказано, что я являюсь приоритетом для команды, и направление, в котором «Нетс» пытаются двигаться, совпадает с тем, что я делаю в своей карьере. Я просто подумал, что это отличный вариант.

Имея возможность учиться у этого тренерского штаба и парней из команды, я могу максимально улучшить свою игру», – сказал Смит в разговоре с обозревателем Эриком Слэйтером.

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