Деннис Смит о матчах против «Далласа»: «Мы сказали перед игрой: «Макните их задницей в грязь»

Защитник « » рассказал, что команда была решительно настроена на матчи с « ».

«Именно то, что мы сказали в раздевалке перед игрой: «Макните их задницей в грязь». Прямо так и сказали, а затем вышли и одержали две победы подряд», – цитирует Смита журналистка Келли Каплан.

«Мэвс» выбрали Смита на драфте 2017 года под общим 9-м номером. В 101 встрече показатели Денниса составили 14,5 очка и 4,9 передачи при 40% реализации с игры. В январе 2019 года он стал частью сделки с «Нью-Йорком» по обмену Порзингиса и Тима Хардуэя.

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