«Панатинаикос» подписал MVP Еврокубка-2022/23 Джериана Гранта

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Панатинаикос Тюрк Телеком Джериан Грант Баскетбол

«Панатинаикос» подписал контракт на сезон-2023/24 с самым ценным игроком Еврокубка-2022/23 Джерианом Грантом (30 лет, 196 см), сообщает пресс-служба клуба.

Американский разыгрывающий помог «Тюрк Телекому» дойти до финала Еврокубка. Он стал первым игроком клуба, получившим награду MVP этого турнира.

Средние показатели Гранта в минувшем сезоне Еврокубка – 14,9 очка и 6,0 передачи (2-е место в лиге).

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