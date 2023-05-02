Джериан Грант – MVP сезона Еврокубка-2022/23

Разыгрывающий «Тюрк Телекома» признан самым ценным игроком сезона Еврокубка-2022/23.

30-летний американский защитник провел выдающийся сезон и помог турецкой команде дойти до финала Еврокубка, где в среду она встретится с испанской «Гран-Канарией». Победитель встречи получит право сыграть в следующем сезоне Евролиги.

Грант стал первым игроком « », получившим награду MVP Еврокубка.

Показатели Гранта в нынешнем сезоне Еврокубка – 14,8 очка, 6,2 передачи (2-е место в лиге), 3,0 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч.

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