Джериан Грант – MVP сезона Еврокубка-2022/23

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Разыгрывающий «Тюрк Телекома» Джериан Грант признан самым ценным игроком сезона Еврокубка-2022/23.

30-летний американский защитник провел выдающийся сезон и помог турецкой команде дойти до финала Еврокубка, где в среду она встретится с испанской «Гран-Канарией». Победитель встречи получит право сыграть в следующем сезоне Евролиги.

Грант стал первым игроком «Тюрк Телекома», получившим награду MVP Еврокубка.

 Показатели Гранта в нынешнем сезоне Еврокубка – 14,8 очка, 6,2 передачи (2-е место в лиге), 3,0 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч.

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