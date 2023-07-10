Джарон Блоссомгейм останется в «Монако»

Легкий форвард Джарон Блоссомгейм (29 лет, 201 см) останется в « » еще на один сезон.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Блоссомгейм присоединился к команде прошлым летом. В 36 матчах чемпионата Франции форвард набирал в среднем 10,1 очка и 3 подбора при 41,9% реализации из-за дуги.

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