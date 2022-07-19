«Монако» подписал Джарона Блоссомгейма

подписал контракт с форвардом Джароном Блоссомгеймом (28 лет, 201 см).

Соглашение заключено по схеме 1+1.

Американец провел минувший сезон за «Ульм» и помог команде дойти до четвертьфинала Еврокубка, набирая 16,3 очка, 7,6 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

Блоссомгейм вошел в первую символическую сборную Еврокубка в своем дебютном сезоне. Он стал шестым в лиге по очкам и третьим по подборам.

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