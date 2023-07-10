« » этим летом хотят усилить переднюю линию.

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, калифорнийская команда рассматривает кандидатуры «больших» (30 лет, 206 см) и (27 лет, 208 см).

Вуд в минувшем сезоне набирал 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру в 67 встречах за «Даллас».

Средние показатели Бийомбо в 61 матче за «Финикс» – 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота за игру.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

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