«Лейкерс» хотят усилить переднюю линию. Интересуются Бисмаком Бийомбо и Кристианом Вудом

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Бисмак Бийомбо Кристиан Вуд Баскетбол

«Лейкерс» этим летом хотят усилить переднюю линию.

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, калифорнийская команда рассматривает кандидатуры «больших» Бисмака Бийомбо (30 лет, 206 см) и Кристиана Вуда (27 лет, 208 см).

Вуд в минувшем сезоне набирал 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру в 67 встречах за «Даллас».

Средние показатели Бийомбо в 61 матче за «Финикс» – 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота за игру.

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9 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Бийомбо за минималку - было бы отличное подписание.
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Перстень Уэстбрука
Вуд отличное усиление
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Mr.BadGuy
Нужен хороший крупный центр лесоруб, а не всякие ТФ которых итак хватает
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Stranfio
Вуд почему в Далласе не хочет оставаться, как я понял он требовал большую роль, а в Лэйкерс ему не дадут и того что было в Далласе, так что не знаю, по мне вряд ли.
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Аркадий Байдерин
Ну на вуда ленег обьективно нет. Он же спокойно 10+ на рынке получит. Может и больше
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Артём Альбрехт
это же два вообще разных игрока. и по деньгам и по функциям.
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Грэг Форстер
а где грузин, который радикально решает вопросы? при этом никто ничего не докажет. и почему он достойно не оценён, он же решил исход серии, так же как суперзвёзды решают!
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Грэг Форстер
Ответ Mr.BadGuy
Нужен хороший крупный центр лесоруб, а не всякие ТФ которых итак хватает
родман бы не подошёл? тоже тф вроде, или чарльз матьего баркли? эх, хорошая была защитная пара пиппен-родман + иордан на периметре
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armageddon123456
Ответ Аркадий Байдерин
Ну на вуда ленег обьективно нет. Он же спокойно 10+ на рынке получит. Может и больше
На каком рынке? Алло, там у всех команд платежки забиты. А у САС, у которых деньги то есть, полна коробочка игроков - то есть банально нет места. И что то до сих пор те же САС в Вуда деньгами не плюнули. А больше 10+ Вуду предложить особо и некому. А, ну еще Хьюстон. Но там та же ситуация что и у САС вроде бы
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