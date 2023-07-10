«Лейкерс» хотят усилить переднюю линию. Интересуются Бисмаком Бийомбо и Кристианом Вудом
«Лейкерс» этим летом хотят усилить переднюю линию.
Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, калифорнийская команда рассматривает кандидатуры «больших» Бисмака Бийомбо (30 лет, 206 см) и Кристиана Вуда (27 лет, 208 см).
Вуд в минувшем сезоне набирал 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру в 67 встречах за «Даллас».
Средние показатели Бийомбо в 61 матче за «Финикс» – 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота за игру.
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