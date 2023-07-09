Майкл Портер о Вембаньяме: «Одна плохая игра, и люди уже сделали выводы»

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Майкл Портер Виктор Вембаньяма Баскетбол

Чемпион НБА-2023 Майкл Портер не делает поспешных выводов о готовности первого номера драфта Виктора Вембаньямы к НБА.

«Вчера мне было его жаль, потому что людям хочется обсуждать его выступление в первой игре.

Но у него еще будет столько замечательных матчей. Одна плохая игра, и люди уже сделали все свои выводы», – сказал Портер в разговоре с Тэйлор Рукс из Bleacher Report.

В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний француз набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях. За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

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1 комментарий

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Михаил Клинчаев
Так и есть, верю, что все будет хорошо)
Помнится бен симмонс в летней лиге джамперы попадал, так что не стоит делать поспешные выводы)
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+3
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