Майкл Портер о Вембаньяме: «Одна плохая игра, и люди уже сделали выводы»

Чемпион НБА-2023 Майкл Портер не делает поспешных выводов о готовности первого номера драфта к НБА.

«Вчера мне было его жаль, потому что людям хочется обсуждать его выступление в первой игре.

Но у него еще будет столько замечательных матчей. Одна плохая игра, и люди уже сделали все свои выводы», – сказал Портер в разговоре с Тэйлор Рукс из Bleacher Report.

В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний француз набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях. За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

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