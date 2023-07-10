«Милуоки» продлил контракт с Джеем Краудером

Теги переходы Милуоки НБА Джей Краудер Баскетбол

«Милуоки» объявил о продлении контракта с форвардом Джеем Краудером (32 года, 198 см).

Как сообщали инсайдеры, соглашение рассчитано на сезон-23/24.

В 18 матчах минувшего розыгрыша НБА за «Бакс» Краудер набирал в среднем 6,9 очка, 3,8 подбора и 1,5 передачи за 19 минут на паркете.

Форвард не получал привычного игрового времени в «Милуоки» после февральского обмена в команду. По окончании плей-офф баскетболист признавался, что «не понимает, зачем его обменяли».

Краудер провел лишь 18 секунд на паркете в последних двух матчах серии с «Хит» (1-4).

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