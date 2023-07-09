«Милуоки» подписал контракт с 58-м номером драфта Крисом Ливингстоном – 4 года и 7,7 млн

« » заключил соглашение с 58-м номером драфта Крисом Ливингстоном (19 лет, 198 см) на 4 года и 7,7 млн долларов, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Первые два сезона в контракте полностью гарантированы.

Это самая большая суммарная зарплата за всю историю последнего выбора на драфте НБА, добавляет инсайдер. «Филадельфия» и «Чикаго» в этом сезоне были лишены своих пиков из-за тамперинга.

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)