Робин Лопес продолжит карьеру в «Милуоки»
Центровой Робин Лопес (35 лет, 213 см) заключил соглашение с «Милуоки».
Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В минувшем сезоне Лопес выступал за «Кливленд», проводя в среднем 8,1 минуты на паркете в 37 матчах регулярки.
Центровой «Бакс» Брук Лопес ранее подписал новый контракт с организацией на 2 года и 48 млн долларов.
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