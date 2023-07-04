Робин Лопес продолжит карьеру в «Милуоки»

Центровой Робин Лопес (35 лет, 213 см) заключил соглашение с « ».

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В минувшем сезоне Лопес выступал за «Кливленд», проводя в среднем 8,1 минуты на паркете в 37 матчах регулярки.

Центровой «Бакс» ранее подписал новый контракт с организацией на 2 года и 48 млн долларов.

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