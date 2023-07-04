Робин Лопес продолжит карьеру в «Милуоки»

Теги переходы Милуоки НБА Брук Лопес Робин Лопес Баскетбол

Центровой Робин Лопес (35 лет, 213 см) заключил соглашение с «Милуоки».

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В минувшем сезоне Лопес выступал за «Кливленд», проводя в среднем 8,1 минуты на паркете в 37 матчах регулярки.

Центровой «Бакс» Брук Лопес ранее подписал новый контракт с организацией на 2 года и 48 млн долларов.

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3 комментария

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xj62jj4qtm
Так вот чем перебили предложение Хьюстона )
А так посудить Милуоки одна из самых хитрых команд.
Сначала братьев Янниса обеспечили работой, теперь Лопеза)
+8
0
+8
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ДИКАНЬ
Ответ xj62jj4qtm
Так вот чем перебили предложение Хьюстона ) А так посудить Милуоки одна из самых хитрых команд. Сначала братьев Янниса обеспечили работой, теперь Лопеза)
Ждём отца и сына Джеймсов)
+5
-1
+4
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ГРУПА ЗИСК
Не опять, а снова...
+3
0
+3
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