Девушка Скотти Пиппена показала грудь из окна автомобиля
Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен в пятницу был замечен в Малибу, Калифорния, с неизвестной девушкой.
Когда пара выезжала с парковки возле Soho House, девушка села на заднее сиденье внедорожника 57-летнего баскетболиста, открыла окно, задрала майку и показала фотографам грудь в бюстгальтере.
Пиппен приоткрыл водительское окно и показал знак мира.
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