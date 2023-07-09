Девушка Скотти Пиппена показала грудь из окна автомобиля

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен в пятницу был замечен в Малибу, Калифорния, с неизвестной девушкой.

Когда пара выезжала с парковки возле Soho House, девушка села на заднее сиденье внедорожника 57-летнего баскетболиста, открыла окно, задрала майку и показала фотографам грудь в бюстгальтере.

Пиппен приоткрыл водительское окно и показал знак мира.

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