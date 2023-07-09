Девушка Скотти Пиппена показала грудь из окна автомобиля

Теги НБА Скотти Пиппен фото Баскетбол

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен в пятницу был замечен в Малибу, Калифорния, с неизвестной девушкой.

Когда пара выезжала с парковки возле Soho House, девушка села на заднее сиденье внедорожника 57-летнего баскетболиста, открыла окно, задрала майку и показала фотографам грудь в бюстгальтере.

Пиппен приоткрыл водительское окно и показал знак мира.

 Как выглядят легенды НБА на пенсии? Шакил сбросил 15 кг, Джордан курит 6 сигар в день, Пиппен выпустил бурбон

«Я был Леброном до Леброна». Как Скотти Пиппен из самого недооцененного игрока в истории НБА превратился в самого переоцененного

 

 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Raycon
Тема как Арвидас Сабонис
Раскрыта не до конца
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НеБрат
Отличная новость, даже две.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Спортс, в лице Геннадия Ильина, оформил подписку на Онлифанс)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чудинов Дмитрий
Ответ НеБрат
Отличная новость, даже две.
Именно это и показал Скотти. Причём тут мир ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий