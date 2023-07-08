«Уорриорз» официально подписали Кори Джозефа

Теги переходы Детройт Голден Стэйт НБА Кори Джозеф Баскетбол

«Голден Стэйт» официально объявил о подписании контракта со свободным агентом Кори Джозефом (31 год, 191 см).

По информации СМИ, стороны подписали однолетний контракт на 3,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне разыгрывающий провел 62 матча за «Детройт», набирая 6,9 очка, 1,7 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Он выступал за «Пистонс» с марта 2021 года.

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