Скут Хендерсон тренируется со Стефом Карри

Разыгрывающий « » провел тренировку с 3-м номером драфта-2023 (« »).

Сегодня Хендерсон дебютирует в матче Летней лиги против «Хьюстона».

Летняя лига пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля.

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