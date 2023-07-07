Скут Хендерсон тренируется со Стефом Карри

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Стефен Карри Скут Хендерсон Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри провел тренировку с 3-м номером драфта-2023 Скутом ХендерсономПортленд»).

Сегодня Хендерсон дебютирует в матче Летней лиги против «Хьюстона».

Летняя лига пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля.

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