«Пеликанс» скорее обменяют Кайру Льюиса, чем Йонаса Валанчюнаса

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Йонас Валанчюнас Кайра Льюис Баскетбол

Ранее сообщалось, что «Новый Орлеан» рассматривает возможность обмена центрового Йонаса Валанчюнаса (31 год, 211 см). Однако, по словам инсайдера Марка Стейна, обмен разыгрывающего «Пеликанс» Кайри Льюиса (22 года, 185 см) более вероятен.

В контрактах обоих игроков остался один год. Валанчюнас за следующий сезон заработает 15,4 миллиона долларов, Льюис – 5,7 миллиона.

За три сезона в «Пеликанс» защитник провел 104 матча, набирая в среднем 5,8 очка и 1,9 передачи.

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