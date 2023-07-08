«Пеликанс» скорее обменяют Кайру Льюиса, чем Йонаса Валанчюнаса

Ранее сообщалось, что « » рассматривает возможность обмена центрового (31 год, 211 см). Однако, по словам инсайдера Марка Стейна, обмен разыгрывающего «Пеликанс» Кайри Льюиса (22 года, 185 см) более вероятен.

В контрактах обоих игроков остался один год. Валанчюнас за следующий сезон заработает 15,4 миллиона долларов, Льюис – 5,7 миллиона.

За три сезона в «Пеликанс» защитник провел 104 матча, набирая в среднем 5,8 очка и 1,9 передачи.

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