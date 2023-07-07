«Новый Орлеан» подпишет 3-летний контракт с И Джей Лидделлом
«Новый Орлеан» подпишет 3-летний контракт на 6,2 миллиона долларов с тяжелым форвардом И Джей Лидделлом (22 года, 201 см).
На третий год в контракте будет распространяться опция игрока.
Лидделл был выбран «Пеликанс» под 41-м номером драфта-2022. Выступая в Летней лиге НБА, форвард получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. В октябре клуб заключил с баскетболистом двустороннее соглашение.
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