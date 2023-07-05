ЧЕ-2023. Девушки (U18). Франция – Литва, Бельгия сыграет с Турцией и другие матчи

В среду, 5 июля, в Турции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.

В матчах 1/8 финала Франция встретится с Литвой, Бельгия сыграет с Турцией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Конья, Турция

Плей-офф

1/8 финала

Венгрия – Италия

5 июля. 14:00

Испания – Чехия

5 июля. 14:00

Франция – Литва

5 июля. 16:30

Словения – Израиль

5 июля. 16:30

Бельгия – Турция

5 июля. 19:00

Сербия – Финляндия

5 июля. 19:00

Германия – Латвия

5 июля. 21:30

Португалия – Польша

5 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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