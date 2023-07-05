ЧЕ-2023. Девушки (U18). Франция – Литва, Бельгия сыграет с Турцией и другие матчи
В среду, 5 июля, в Турции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.
В матчах 1/8 финала Франция встретится с Литвой, Бельгия сыграет с Турцией.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Конья, Турция
Плей-офф
1/8 финала
Венгрия – Италия
5 июля. 14:00
Испания – Чехия
5 июля. 14:00
Франция – Литва
5 июля. 16:30
Словения – Израиль
5 июля. 16:30
Бельгия – Турция
5 июля. 19:00
Сербия – Финляндия
5 июля. 19:00
Германия – Латвия
5 июля. 21:30
Португалия – Польша
5 июля. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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