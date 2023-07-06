ЧЕ-2023. Девушки (U18). 1/4 финала. Турция примет Испанию, Франция встретится с Латвией и другие матчи
В четверг, 6 июля, в Турции пройдут матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.
Турция примет Испанию, Франция встретится с Латвией.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Конья, Турция
Плей-офф
1/4 финала
Венгрия – Словения
6 июля. 14:00
Польша – Сербия
6 июля. 16:30
Турция – Испания
6 июля. 19:00
Франция – Латвия
6 июля. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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