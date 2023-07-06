ЧЕ-2023. Девушки (U18). 1/4 финала. Турция примет Испанию, Франция встретится с Латвией и другие матчи

Теги результаты юниорская сборная Сербии жен юниорская сборная Польши жен юниорская сборная Латвии жен юниорская сборная Испании жен юниорская сборная Франции жен юниорская сборная Турции жен юниорская сборная Венгрии жен юниорская сборная Словении жен юниорский ЧЕ-2023 жен Баскетбол

В четверг, 6 июля, в Турции пройдут матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Турция примет Испанию, Франция встретится с Латвией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Конья, Турция

Плей-офф

1/4 финала

Венгрия – Словения

6 июля. 14:00

Польша – Сербия

6 июля. 16:30

Турция – Испания

6 июля. 19:00

Франция – Латвия

6 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий