ЧЕ-2023. Девушки (U18). 1/4 финала. Турция примет Испанию, Франция встретится с Латвией и другие матчи

В четверг, 6 июля, в Турции пройдут матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Турция примет Испанию, Франция встретится с Латвией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Конья, Турция

Плей-офф

1/4 финала

Венгрия – Словения



6 июля. 14:00

Польша – Сербия



6 июля. 16:30

Турция – Испания



6 июля. 19:00

Франция – Латвия

6 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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