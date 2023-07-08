«Бавария» заключила многомиллионный контракт с BMW. Арена клуба переименована в честь компании
«Бавария» заключила многомиллионный контракт с известным производителем автомобилей BMW.
Арена мюнхенского клуба, ранее известная как Audi Dome, была переименована в BMW Park.
Еще одним направлением долгосрочного сотрудничества является то, что BMW предоставит игрокам и тренерскому штабу участника Евролиги электромобили.
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